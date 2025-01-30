Пресс-служба РГП “Казгидромет” представила прогноз погоды на четверг, 30 января, передаёт BaigeNews.kz

"Под влиянием ложбины циклона и прохождением атмосферных фронтов на большей части страны ожидается снег, на юге, днем на юго-востоке страны пройдут осадки (дождь, снег), днем на востоке сильный снег, на юго-востоке — сильные осадки (дождь, снег)", - говорится в сообщении.

Лишь на западе, юго-западе РК сохранится погода без осадков.

К слову, по Казахстану ожидаются туман, усиление ветра, гололед, метель. МЧС настоятельно рекомендует соблюдать меры безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что синоптики обещают неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха в двух городах Казахстана.