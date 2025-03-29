Южный Техас в пятницу пытался оправиться после сильных гроз, которые накануне затопили улицы, привели к закрытию аэропорта и потребовали множества спасательных операций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AP. Воды на дорогах и парковках было настолько много, что водители вынуждены были оставить свои автомобили, а в некоторых районах выпало более 30 см осадков.

"Мы как будто стоим под ведром воды, а дренажная истема не справляется с таким объемом", - поделился начальник пожарной службы Аламо Р. С. Флорес в интервью KRGV. "Многие люди застряли, и хотя опасности для жизни нет, мы все равно должны в первую очередь помочь тем, кто нуждается в медицинской помощи".

По словам Флореса, пожарные и полиция города Аламо спасли более 50 человек, попавших в беду.

Мэр города Уэслако Адриан Гонсалес сообщил, что его город был затоплен почти 36 см дождя. Это привело к спасению 30-40 человек, оказавшихся в ловушке, когда вода затопила дороги и дома.