Сильные дожди в Непале унесли жизни не менее 112 человек

Не менее 112 человек погибли и ещё около 70 считаются пропавшими без вести из-за сильных ливней, которые за минувшие сутки обрушились на столицу Непала и прилегающие районы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Hindustan Times.

По данным властей, в Катманду за последние сутки выпало самое большое количество осадков за последние 50 лет, что привело к наводнениям.

В среднем в Катманду выпало 240 мм осадков, а в некоторых регионах зафиксировано 322 мм.

Представитель полиции Дэн Бахадур Карки рассказал журналистам, что число погибших, вероятно, увеличится по мере продолжения спасательных операций. По состоянию на утро 29 сентября спасательные бригады доставили в безопасные места около 3,3 тыс. человек. В спасательных операциях власти задействуют вертолёты, спасательные плоты и моторные лодки.