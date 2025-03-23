  • 23 Марта, 16:23
  • BAIGENEWS

Сильные дожди: спасатели предупредили алматинцев

Объявлено штормовое предупреждение.

Сегодня, 15:22
АВТОР
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extraguide.ru Сегодня, 15:22
Сегодня, 15:22
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Фото: extraguide.ru

По прогнозам Казгидромета в горах Алматы и Алматинской области ожидаются сильные дожди. К жителям обратились спасатели, передаёт BaigeNews.kz.

"Согласно штормовому предупреждению РГП "Казгидромет" от 23 марта 2025 года, с 24 по 26 марта 2025 года в горных и предгорных районах Алматинской области, а также в прилегающих к городу Алматы территориях прогнозируются сильные дожди. В связи с ожидаемыми осадками возможно формирование склонового стока и повышение уровней воды на реках, что может привести к выходу воды из русел и подтоплениям", — предупредили в ДЧС Алмматинской области.

Спасатели призывает казахстанцев внимательно следить за прогнозами погоды, соблюдать меры предосторожности и своевременно принимать необходимые меры безопасности.

 

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