Сильные дожди с грозами накроют несколько регионов Казахстана

Практически вся территория Казахстана в ближайшие дни будет находится под влиянием циклонической деятельности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

“Пройдут дожди с грозами и шквалистым ветром, на западе, севере, северо-западе страны прогнозируется выпадение града. Сильные дожди ожидаются 22-23 июня на западе, 22-24 июня на северо-западе, 22 июня на севере страны”, - говорится в сообщении.

Между тем, ожидается повышение температуры воздуха днем на западе страны до +25+35°С, на востоке до +31+39°С, на северо-западе понижение до +22+30°С, на юге до +30+38°С, на юго-востоке до +25+38°С, на севере, в центре колебание +23+36°С до +28+38°С.