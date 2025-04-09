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Сильные дожди прогнозируются в Казахстане в ближайшие дни

Прогноз погоды по Казахстану на 10-12 апреля 2025 года.

Сегодня, 12:44
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 12:44
Сегодня, 12:44
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Фото: baigenews.kz

Неустойчивый характер погоды прогнозируют синоптики в Казахстане в блиайжшие три дня, передаёт BaigeNews.kz.

В предстоящие дни на западе, севере, на юге в горных районах Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, обусловленный с прохождением атмосферных фронтов, ожидаются дожди с грозами, ночь в горных районах осадки (дождь, снег).

11 апреля на западе, северо-западе страны, 12 апреля ночью в Костанайской области ожидаются сильные дожди. Лишь на востоке страны под влиянием поля повышенного давления прогнозируется погода преимущественно без осадков. В западных регионах ожидается усиление ветра, а на большей части республики туманы.

Температурный фон ночью:

  • На западе страны понижение от 2-7 тепа до 0-5 тепла, на западе, севере региона заморозки 3 градуса.
  • На северо-западе понижение температуры от 3-8 тепла до 2 мороза-3 тепла.  
  • На севере, в центре повышение от 2-7 до 7-12 тепла.  
  • На востоке повышение от 3 мороза 5 тепла до 3-8 тепла.  
  • На юго-востоке ожидается повышение от 5-10 до 7-12 тепла.
  • На юге повышение от 10-15 до 15-20 тепла.

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