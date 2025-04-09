Неустойчивый характер погоды прогнозируют синоптики в Казахстане в блиайжшие три дня, передаёт BaigeNews.kz.

В предстоящие дни на западе, севере, на юге в горных районах Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, обусловленный с прохождением атмосферных фронтов, ожидаются дожди с грозами, ночь в горных районах осадки (дождь, снег).

11 апреля на западе, северо-западе страны, 12 апреля ночью в Костанайской области ожидаются сильные дожди. Лишь на востоке страны под влиянием поля повышенного давления прогнозируется погода преимущественно без осадков. В западных регионах ожидается усиление ветра, а на большей части республики туманы.

Температурный фон ночью: