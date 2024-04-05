Сильные дожди прогнозируют синоптики сразу в нескольких областях Казахстана

В ближайшие дни на большей части Казахстана ожидаются сильные дожди, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

По Казахстану в ночные и утренние часы ожидается туман.

На большей части территории страны, с прохождением атмосферных фронтов, ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, в ночные часы 6-8 апреля на северо-западе, 8 апреля на севере пройдут осадки (дождь с переходом в снег), усилится ветер.

"Сильные дожди прогнозируются 6 апреля в Западно-Казахстанской, Туркестанской и Жамбылской областях, 6-7 апреля в Алматинской области, 8 апреля в области Ұлытау и Карагандинской области. В южных регионах ожидаются гроза, град, шквал", - говорится в сообщении.

На северо-западе и севере республики понижение температуры воздуха днем от 13-20 до 7-15 тепла. В центре и на востоке страны днем столбики термометров повысятся до 15-20 тепла.