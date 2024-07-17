Сильные дожди прогнозируют синоптики в Казахстане
Сегодня, 21:04
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Сегодня, 21:04Сегодня, 21:04
59Фото: pxhere.com
Специалисты "Казгидромета" представили прогноз погоды на ближайшие трое суток в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
"Малоподвижный южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на большей части страны, пройдут дожди с грозами, градом и усилением ветра", - сказано в сообщении.
На севере, востоке, в центре, на юге, юго-востоке страны, 19-20 июля северо-западе ожидаются сильные дожди.
В температурном фоне резких изменений не произойдёт.