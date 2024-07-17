Сильные дожди прогнозируют синоптики в Казахстане

Специалисты "Казгидромета" представили прогноз погоды на ближайшие трое суток в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Малоподвижный южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на большей части страны, пройдут дожди с грозами, градом и усилением ветра", - сказано в сообщении.