  • 17 Июля, 21:19
  • BAIGENEWS

Сильные дожди прогнозируют синоптики в Казахстане

Сегодня, 21:04
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 21:04
Сегодня, 21:04
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Фото: pxhere.com

Специалисты "Казгидромета" представили прогноз погоды на ближайшие трое суток в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Малоподвижный южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на большей части страны, пройдут дожди с грозами, градом и усилением ветра", - сказано в сообщении.

На севере, востоке, в центре, на юге, юго-востоке страны, 19-20 июля северо-западе ожидаются сильные дожди.

В температурном фоне резких изменений не произойдёт.

 

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