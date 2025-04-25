Сильные дожди и жара: какой будет погода в выходные в Казахстане
Прогноз погоды по Казахстану на 26-28 апреля.
Сегодня, 13:17
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Сегодня, 13:17Сегодня, 13:17
103Фото: Pixabay
Неустойчивый характер погоды прогнозируют синоптики в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
С прохождением атмосферных фронтов на большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды: дождь, гроза, усиление ветра, возможен град.
Сильные дожди прогнозируются 27 апреля в Западно-Казахстанской, Акмолинской, 28 апреля в Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областях.
На западе, востоке, юго-востоке республики ожидается туман.
Ночью 26 апреля в области Абай, 26-27 апреля в Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки 1-3 градуса.
Температурный фон:
- На западе страны понижение ночью от 10-15 до 2-10 тепла, днем от 20-27 до 6-14 тепла.
- На юго-западе страны понижение ночью от 12-20 до 7-15, днем 20-30 тепла, 28 апреля понижение до 10-18 тепла.
- На северо-западе страны понижение ночью от 10-17 до 7-12 тепла, днем от 20-28 до 12-22 тепла.
- На севере страны ночью повышение от 5-10 до 10-17 тепла, днем понижение от 21-28 до 18-23 тепла.
- В центре страны колебание ночью от 5-15 до 12-17 тепла, днем основной фон 23-30 тепла.
- На востоке ночью повышение от 1-8 тепла, на северо-востоке региона заморозки 1-3 градуса до 10-15 тепла, днем от 20-27 до 23-31 тепла.
- На юге повышение ночью от 15-20 до 17-23 тепла, днем от 28-33 до 32-37 тепла.
- На юго-востоке повышение ночью от 5-17 до 10-20 тепла, днем от 22-30 до 27-35 тепла.
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