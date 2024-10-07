Сильные дожди и похолодание прогнозируют синоптики в Казахстане

Синоптики Казгидромета представили прогноз погоды в Казахстане на ближайшие трое суток, передаёт BaigeNews.kz.

В начале недели отрог антициклона ещё будет оказывать влияние на большую часть территории Казахстана и сохранит погоду преимущественно без осадков.

"Затем на западные и северо-западные районы страны будет оказывать свое влияние циклон из районов Москвы, который принесёт дожди с грозами; 9-10 октября на западе прогнозируют сильные дожди. По республике ожидается усиление ветра, в северных регионах в ночные и утренние часы ожидается туман", - сказано в сообщении.

На западе республики ожидают понижение температуры воздуха днём до 12-18 градусов, на северо-западе и севере до 7-17 градусов. На остальной территории резких изменений в погоде не произойдёт.