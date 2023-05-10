Сильные дожди и похолодание обещают казахстанцам в ближайшие дни

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Казгидромет опубликовал прогноз погоды на предстоящие три дня, с 11 по 13 мая, передаёт BaigeNews.kz.

По данным метеорологов, погоду на большей части страны будет определять Южный циклон. Он принесёт в Казахстан дожди с грозами и град.

Сильные дожди ожидаются в четверг и пятницу западе, 12-13 мая на северо-западе, севере, 13 мая в центре и на востоке страны. По республике ожидаются усиление ветра, а в южных регионах пройдут пыльные бури.