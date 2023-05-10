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pixabay.com Сегодня, 13:42
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Сегодня, 13:42
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Фото: pixabay.com

Сильные дожди и похолодание обещают казахстанцам в ближайшие дни

Казгидромет опубликовал прогноз погоды на предстоящие три дня, с 11 по 13 мая, передаёт BaigeNews.kz.

По данным метеорологов, погоду на большей части страны будет определять Южный циклон. Он принесёт в Казахстан дожди с грозами и град. 

Сильные дожди ожидаются в четверг и пятницу западе, 12-13 мая на северо-западе, севере, 13 мая в центре и на востоке страны. По республике ожидаются усиление ветра, а в южных регионах пройдут пыльные бури.

"По республике ожидается понижение температурного фона. В северных и восточных регионах в ночные часы ожидаются заморозки до двух градусов. В дневные часы понижение температуры воздуха на северо-западе и севере страны до 5-15 тепла", - говорится в сообщении.

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Сегодня, 13:42
214
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