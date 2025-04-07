Сильные дожди и грозы: штормовое предупреждение объявили на большей части РК
Штормовое предупреждение объявлено почти по всей территории Казахстана.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В нескольких областях Казахстана введено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Прогнозируются сильные дожди, грозы, град и порывистый ветер. Жителей призывают быть особенно осторожными и следить за обновлениями, передаёт BaigeNews.kz.
Астанчан и жителей Костанайской области предупредили о тумане и грозе.
Сильный дождь, гроза, туман и ветер прогнозируются в Улытау и Карагандинской области.
Туман и ветер – в Жетысу, Мангистау, Атырауской и Актюбинской областях.
Гроза и ветер – в Алматы, Алматинской, Туркестанской, Павлодарской областях и ЗКО.
Гроза, туман и ветер ожидаются в Акмолинской, Жамбылской областях и СКО.
Сильный дождь, гроза и ветре – в области Абай и ВКО.
Жителей Кызылординской области предупредили о ветре.
В Алматы и Алматинской области сохраняется опасность схода снежных лавин.
Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.