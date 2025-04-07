В нескольких областях Казахстана введено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Прогнозируются сильные дожди, грозы, град и порывистый ветер. Жителей призывают быть особенно осторожными и следить за обновлениями, передаёт BaigeNews.kz.

Астанчан и жителей Костанайской области предупредили о тумане и грозе.

Сильный дождь, гроза, туман и ветер прогнозируются в Улытау и Карагандинской области.

Туман и ветер – в Жетысу, Мангистау, Атырауской и Актюбинской областях.

Гроза и ветер – в Алматы, Алматинской, Туркестанской, Павлодарской областях и ЗКО.

Гроза, туман и ветер ожидаются в Акмолинской, Жамбылской областях и СКО.

Сильный дождь, гроза и ветре – в области Абай и ВКО.

Жителей Кызылординской области предупредили о ветре.

В Алматы и Алматинской области сохраняется опасность схода снежных лавин.

Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.