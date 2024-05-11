Сильные дожди и грозы ожидаются в Казахстане в воскресенье

По прогнозам "Казгидромета", 12 мая на большей части территории страны пройдут дожди с грозами, на западе, юго-востоке – сильные дожди, в Алматинской области в горах сильные осадки: дождь и мокрый снег. На севере, в центре республики ожидается погода без осадков, передаёт BaigeNews.kz.

По республике ожидается усиление ветра, на западе, юго-востоке – шквал, град, на западе, на юго-западе пыльная буря, ночью и утром на востоке, в центре – туман.

Ночью на севере, востоке Карагандинской, на востоке Акмолинской областей, на западе, севере на поверхности почвы в Павлодарской области ожидаются заморозки 1-3 градуса.

На западе, юге Карагандинской, в центре области Улытау, на юге Актюбинской области и области Абай, на юге, в центре Западно-Казахстанской, на западе Атырауской, на юге Костанайской, на западе Кызылординской области сохраняется высокая пожарная опасность, в пустынных районах Туркестанской области сохраняется, в Кызылординской области в Казалинском районе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В ряде регионов страны объявлено штормовое предупреждение.

12 мая днём временами на севере, востоке Атырауской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на востоке области 15-20, порывы 23 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау днём ожидается гроза.

В Акмолинской области ожидается ветер южный, юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке области ожидаются заморозки 2 градуса. В Кокшетау ожидается ветер южный, юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

В горных районах Алматинской области ожидаются временами сильные осадки (дождь, мокрый снег). На западе, юге, востоке, в горных районах области гроза. В предгорных районах области град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на востоке области порывы 17-22 м/с. В Алматы временами ожидается гроза. В Конаеве ночью и утром гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, при грозе порывы 18 м/с.

Ночью на юго-западе, западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер южный порывы 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске днём ожидается ветер южный 15-20, порывы 23-28 м/с.

В горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

12 мая на юге области Абай сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный, южный днем на западе области порывы 15-20 м/с. В Уральске днём ожидаются гроза, град.

В Кызылординской области ожидается ветер юго-восточный, южный днем на севере, в центре области 15-20 м/с.

В период с 12 по 15 мая 2024 года в горных и предгорных районах Восточно-Казахстанской области в связи ожидаемыми осадками и с повышением температурного фона ожидается формирование склоновых стоков, подъемы уровней воды на реках, превышение критических отметок, а также увеличение водности на небольших реках, ручьях и временных водотоках. При этом возможны разливы и подтопления автодорог и железнодорожных путей, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек.

В горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. На юге, востоке, в горных районах области гроза, град, шквал. Ночью и утром в горных районах области туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области при грозе порывы 15-20 м/с. В Таразе ночью и утром ожидается гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

Днём на западе, севере Актюбинской области ожидается гроза, на юге области пыльная буря. Ветер юго-восточный, южный, днем на севере, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актобе днём ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере Павлодарской области ожидаются заморозки на поверхности почвы 1-3 градуса.

Днём на севере, западе Костанайской области ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный днем на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. В Костанае 12 мая ожидается ветер южный, юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Днём на севере, в центре Мангистауской области ожидаются гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер юго-восточный на западе, севере, в центре области 15-20, днем порывы 25 м/с. В Актау ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.