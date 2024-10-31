Сильное землетрясение произошло в США

Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировали у побережья американского штата Орегон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр находился в 382 км к юго-западу от города Юджин, где проживает не менее 163 тыс человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о разрушениях или пострадавших нет.