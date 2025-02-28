Сильное землетрясение произошло в Непале
Сведений о разрушениях не поступало.
Сегодня, 08:53
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Сегодня, 08:53Сегодня, 08:53
132Фото: allanswart / istockphoto.com
В Непале зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Сейсмологи отмечают, эпицентр сейсмособытия находился в 10 км к западу от Кодари, там проживает около 1,6 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 13 км.
Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.