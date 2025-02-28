В Непале зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Сейсмологи отмечают, эпицентр сейсмособытия находился в 10 км к западу от Кодари, там проживает около 1,6 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 13 км.

Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.