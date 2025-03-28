Смертельное землетрясение произошло в Мьянме и Таиланде
Власти Таиланда объявили чрезвычайное положение.
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В Мьянме произошло сильное землетрясение магнитудой 7,7. Последовавший через 12 минут повторный подземный толчок оценивается в 6.4 балла, пишет DW. Эпицентр находился к северо-западу от города Сикайн. Жители бывшей столицы Мьянмы Янгон рассказали, что люди в панике выбегали из домов на улицы.
СМИ сообщают о значительных разрушениях на территории Мьянмы. Рухнул мост через реку Иравади, соединяющий Сикайн с городом Ава.
Уже известно, что пятеро детей и послушник погибли в результате обрушения монастыря в городе Таунгу. Об этом сообщает портал Eleven Myanmar. В штате Южный Шан обрушилось здание гостиницы Aung Pan, два человека погибли, около двадцати оказались под завалами, сообщает бирманский портал DVB.
Разрушены, по всей видимости сотни домов. Агентства, волонтеры и пользователи соцсетей публикуют фото и видео, на которых людей пытаются извлечь из-под завалов.
Поступают сообщения о разрушениях в столице Таиланда Бангкоке, где на расстоянии почти 1400 км от эпицентра землетрясения также ощущались подземные толчки. В соцсетях распространяется видео с обрушением недостроенного небоскреба. По данным AFP, под завалами оказались несколько десятков рабочих.
Власти Таиланда объявили чрезвычайное положение. Приостановлена работа всех аэропортов страны.
По сообщениям информагентств, подземные толчки также ощущались в Бангладеш, Индии, Лаосе и Китае. Данных о жертвах полка не поступало.
Ранее мы сообщали, что землетрясение зарегистрировано в Жамбылской области.
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