В Мьянме произошло сильное землетрясение магнитудой 7,7. Последовавший через 12 минут повторный подземный толчок оценивается в 6.4 балла, пишет DW. Эпицентр находился к северо-западу от города Сикайн. Жители бывшей столицы Мьянмы Янгон рассказали, что люди в панике выбегали из домов на улицы.

СМИ сообщают о значительных разрушениях на территории Мьянмы. Рухнул мост через реку Иравади, соединяющий Сикайн с городом Ава.

Уже известно, что пятеро детей и послушник погибли в результате обрушения монастыря в городе Таунгу. Об этом сообщает портал Eleven Myanmar. В штате Южный Шан обрушилось здание гостиницы Aung Pan, два человека погибли, около двадцати оказались под завалами, сообщает бирманский портал DVB.

Разрушены, по всей видимости сотни домов. Агентства, волонтеры и пользователи соцсетей публикуют фото и видео, на которых людей пытаются извлечь из-под завалов.

Поступают сообщения о разрушениях в столице Таиланда Бангкоке, где на расстоянии почти 1400 км от эпицентра землетрясения также ощущались подземные толчки. В соцсетях распространяется видео с обрушением недостроенного небоскреба. По данным AFP, под завалами оказались несколько десятков рабочих.

Власти Таиланда объявили чрезвычайное положение. Приостановлена работа всех аэропортов страны.

По сообщениям информагентств, подземные толчки также ощущались в Бангладеш, Индии, Лаосе и Китае. Данных о жертвах полка не поступало.

Ранее мы сообщали, что землетрясение зарегистрировано в Жамбылской области.