Сильное землетрясение произошло у берегов Фиджи
Сегодня, 09:48
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Сегодня, 09:48Сегодня, 09:48
139Фото: 24meridian.ru
Серия землетрясений магнитудой от 5,2 до 5,8 была зарегистрирована у восточного побережья Республики Фиджи в Тихом океане, передаёт BaigeNews.kz.
По информации Государственного геологического бюро Австралии, подземные толчки отмечались в 350 км к востоку от столицы республики города Сува. В населенном пункте проживают более 90 тысяч человек.
Очаг землетрясения находился на глубине около 430 км.
Угроза цунами не была объявлена. Сообщений о жертвах и разрушениях также не поступало.
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