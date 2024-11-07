Сильное землетрясение произошло у берегов Фиджи

Серия землетрясений магнитудой от 5,2 до 5,8 была зарегистрирована у восточного побережья Республики Фиджи в Тихом океане, передаёт BaigeNews.kz.

По информации Государственного геологического бюро Австралии, подземные толчки отмечались в 350 км к востоку от столицы республики города Сува. В населенном пункте проживают более 90 тысяч человек.

Очаг землетрясения находился на глубине около 430 км.

Угроза цунами не была объявлена. Сообщений о жертвах и разрушениях также не поступало.