Сильное село – основа безопасности страны

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Наша страна лидирует в странах Центральной Азии по росту цен, в том числе на продукты питания. Причем инфляция даже не достигла своего пика, Нацбанк ожидает его лишь в первом квартале. Эта ситуация ярко свидетельствует о том, что в Казахстане нет сильного сельского хозяйства, передаёт BaigeNews.kz.

Официально все красиво: по данным Минсельхоза, Казахстан не обеспечивает внутренний рынок отечественными товарами только по шести позициям. Это сахар-песок, где обеспеченность за счет отечественного производства составляет 42,6%, сыры и творог – 56%, колбасные изделия – 56,4%, охлажденная и замороженная рыба – 65,8%, мясо птицы (в том числе курицы) – 66,2% и яблоки – 73,7%.

На самом деле, если детально разбираться по каждому направлению, можно лишь с натяжкой назвать выпускаемые товары полностью казахстанскими. Так, доля импортной составляющей в агропромышленном комплексе очень высока. Мы закупаем иностранное оборудование и сырье, импортируем большую долю удобрений.

От того, что цены на продукты растут – аграрии не выигрывают. Большая часть маржи уходит в карманы посредников.

А если учесть, что по официальной статистике площадь эрозионно-опасных сельхозземель составляет более 90 млн гектар (при этом пастбищные угодья составляют 183,4 млн гектар), из которых 29,3 млн гектар фактически эродированы и не пригодны для дальнейшего использования, то в нашей стране остро стоит вопрос продовольственной безопасности, ведь мы должны думать на перспективу, с заботой о будущем поколении.

"В нашей стране, занимающей девятое место в мире по площади, такое отношение к земельным ресурсам просто недопустимо. ОСДП – за упразднение частной собственности на земли сельскохозяйственного назначения, возврат незаконно отнятых условных земельных долей (паев) у сельчан", - подчеркнул в ходе недавнего "круглого стола" в Астане председатель партии Асхат Рахимжанов.

Кроме того, партия предлагает обновление жилищного фонда сельчан за счет средств государства, с подключением к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, а также газа в каждый дом.

Необходимо создание условий для развития личного подсобного хозяйства путем уменьшения стоимости кормовой базы за счет увеличения площади пастбищ и улучшения его кормоемкости, а также строительства объектов пастбищной инфраструктуры за счет бюджетных средств.

Важно также развивать кооперативы для реализации сельскохозяйственной продукции, на замену социально-предпринимательским корпорациям, которые на деле не показали своей эффективности.

Заказчик: Рахимжанов А.Н. Председатель ОСДП

Оплачено из средств избирательного фонда Общенациональной социал-демократической партии.