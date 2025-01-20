Сильные осадки, метель, ветер и резкое понижение температуры прогнозируют синоптики по всему Казахстану, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

"21-22 января под влиянием северо-западного циклона на большей части страны пройдут осадки: в северных регионах снег, временами сильный снег; на востоке, юге и юго-востоке Казахстана - сильные осадки в виде дождя и снега. Также по республике ожидаются метель, гололёд, туман, усиление ветра до 15-28 метров в секунду. На востоке, юге и юго-востоке Казахстана ожидается очень сильный ветер - 30 метров в секунду и более", - сообщили синоптики.

В тыл этого тёплого и влажного циклона смещается холодный антициклон, с которым ожидается резкое понижение температуры по всей стране - в северной половине до минус 25-35 градусов, в южной - до минус 15-25 градусов.