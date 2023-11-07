Сильно дорожают - в правительстве обеспокоены повышением цен на яйца

В правительстве обеспокоены повышением цен на яйца. Об этом заявил заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин на заседании правительства, передаёт BaigeNews.kz.

"Единственное, что нас сейчас беспокоит – это повышение цен на яйца. Мы с этим сейчас работаем. Они сильно дорожают. Проводим анализ, на местах созданы комиссии, куда входит государственные органы.

Самое главное - птицефабрики работают через посредников, которые зачастую физлица. Это объяснимо, потому что они сразу платят кэш за яйца. Дальше уже схема, в которой сейчас разбирается антимонопольный комитет, разбираться - это долго", – сказал Серик Жумангарин.