Сильнейший торнадо накрыл Миссисипи: погибли не менее 23 человек

Фото: t.me/rt_russian

В результате смертоносного торнадо в американском штате Миссисипи погибли по меньшей мере 23 человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал CNN.

Как сообщают местные СМИ, смерч был почти километр в диаметре и двигался со скоростью около 80 километров в час. Без электроснабжения остаются почти 17 тысяч жителей.