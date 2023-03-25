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  • Сильнейший торнадо накрыл Миссисипи: погибли не менее 23 человек
t.me/rt_russian Сегодня, 19:29
131
Сегодня, 19:29
131
Фото: t.me/rt_russian

Сильнейший торнадо накрыл Миссисипи: погибли не менее 23 человек

В результате смертоносного торнадо в американском штате Миссисипи погибли по меньшей мере 23 человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал CNN.

Как сообщают местные СМИ, смерч был почти километр в диаметре и двигался со скоростью около 80 километров в час. Без электроснабжения остаются почти 17 тысяч жителей.

"У нас есть многочисленные местные и государственные поисково-спасательные группы, которые продолжают работать. Та местах есть пункты по оказанию помощи пострадавшим", — сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям  штата Миссисипи.

Видео: t.me/rt_russian
Видео: t.me/rt_russian
Видео: t.me/rt_russian
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Сегодня, 19:29
131
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