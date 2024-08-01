Сильнейший пожар вспыхнул в Риме

В Риме тушат сильный пожар. Огонь вспыхнул в северо-западной части столицы, у подножия холма Монте-Марио, который является высшей точкой города, передаёт BaigeNews со ссылкой на ntv.ru.

Пламя полыхает в опасной близости от жилых зданий. Район оцеплен полицией, все местные жители вывезены за пределы охранного периметра.

Эвакуироваться пришлось и сотрудникам итальянского телеканала RAI, чей офис находится практически рядом с очагом пожара. Телевизионщикам даже пришлось прервать эфир и покинуть свои студии.

Сейчас над горящим холмом непрерывно летают пожарные вертолеты, которые сбрасывают воду, пытаясь локализовать пожар.

Несмотря на все усилия спасателей, справиться с огнем пока не получается. Он уже уничтожил несколько автомобилей и медленно движется к одному из зданий, которое находится на склоне холма. По словам пожарных, пламя раздувает сильный ветер.