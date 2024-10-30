Сильнейшие ливни бушуют в Испании, есть погибшие

Несколько тел погибших было обнаружено на территории автономного сообщества Валенсия в Испании, где сильные дожди во вторник вызвали наводнения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC .

"Мы можем подтвердить, что некоторые тела найдены", - сказал журналистам глава регионального правительства Карлос Мазон, не уточнив число жертв.

По его словам, власти не могут предоставить более подробную информацию, пока не проинформируют родственников погибших.

Сильные проливные дожди прошли на востоке и юге Испании, в результате чего многие районы оказались затоплены, также было нарушено железнодорожное и авиасообщение.

В некоторых местах за сутки выпало более месячной нормы осадков, сообщают испанские СМИ.

"Мы столкнулись с беспрецедентной ситуацией, которой никто не припомнит", — сказал Мазон.

Накануне власти заявляли, что по меньшей мере семь человек пропали без вести в Валенсии и юго-восточной провинции Альбасете.