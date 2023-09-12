Сильнейшее наводнение в Ливии: число жертв превысило три тысячи

Страна нуждается в международной помощи

В результате мощного наводнения в Ливии погибли по меньшей мере 2 000 человек и 10 000 пропали без вести, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на euronews.

Как пишет издание, наводнение на северо-востоке Ливии унесло жизни более чем трех тысяч человек. Страна нуждается в международной помощи. В Ливии число пропавших без вести в результате наводнения достигло десяти тысяч. Об этом заявили в Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

Наводнение было вызвано циклоном "Даниэль", который принес на ливийское побережье Средиземного моря сильные ливни и грозы. Особенно пострадала Дерна, где шторм разрушил две дамбы — в результате в город хлынули 33 миллиона кубических метров воды, полностью затопив часть жилых кварталов и отрезав от суши другую часть. В городе нет электричества и коммуникаций, туда не могут добраться спасатели.