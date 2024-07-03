Сильнейшая турбулентность забросила пассажира Boeing 787 на багажную полку

Самолёт Boeing 787-9 авиакомпании Air Europa совершал трансатлантический рейс из Мадрида в Монтевидео, передаёт BaigeNews со ссылкой на Bild. Авиалайнер попал в сильную турбулентность, одного из непристёгнутых пассажиров забросило на открытую полку для багажа. Бортпроводникам пришлось доставать мужчину оттуда.



Воздушное судно совершило экстренную посадку в Бразилии. Около 30 человек обратились за медицинской помощью. Некоторых из них вынесли из салона на носилках. Турбулентность была такой силы, что сломала несколько кресел.

По данным учёных, средняя продолжительность турбулентности с 1979 по 2020 год выросла на 16%. Число случаев сильной турбулентности увеличилось более чем на 50%. Одна из возможных причин — изменение климата.