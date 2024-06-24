Сильная жара в Павлодаре: врачи предупредили жителей области

Синоптики прогнозируют в Павлодарской области жару до +37 градусов на протяжении всей недели. При этом, ранее уже столбики термометров стали достигать +33. Сильная жара привела к наплыву людей к водоемам, а в областную станцию скорой помощи посыпались вызовы, связанные с ухудшением здоровья именно из-за нахождения под палящим солнцем. Специалисты высказываются, что сейчас самый опасный сезон, в период которого может резко вырасти число летальных случаев, передает корреспондент BaigeNews.kz.

В Железинском районе Павлодарской области сегодня обнаружили тело 31-летнего мужчины в Иртыше. Несколько дней назад он отправился с братом на отдых к реке и пропал. В итоге нашли тело, сельчанин утонул. С начала лета в регионе уже несколько фактов гибели людей на водоемах. При этом специалисты отмечают, что еще даже не достигли пика по погоде.

Наплыв отдыхающих у водоемов в последние несколько дней резко вырос. Главной проблемой смертельных исходов специалисты называют употребление алкоголя.

"Человек пьет и становится самоуверенным. Начинают геройствовать, хотят переплыть реку. У нас установлены буйки, за них категорически запрещается заплывать. Запрещено подавать ложные призывы о помощи. Также не надо долго находиться в воде, может схватить судорога, такие факты утопления у нас тоже есть. Элементарные правила соблюдать надо, но люди пренебрегают ими и у нас увеличиваются факты гибели", - рассказал офицер управления гражданской обороны ДЧС Павлодарской области Темирлан Жапалбай.

Спасатели говорят, факты гибели на воде не всегда происходят где-то на середине реки. Недавно был случай, когда 25-летний парень в Павлодаре ушел под воду в нескольких метрах от берега. Особо опасен отдых на самом Иртыше. Воронки, подводное течение — все это может настигнуть человека в любой момент.

Меж тем, медики также призывают не пить спиртное на отдыхе. И уж тем более в состоянии опьянения идти в воду. Алкоголь, к слову, может среагировать на организм при жаре вне зависимости от возраста человека.

"Спиртные напитки приводят к расширению сосудов и могут появиться галлюцинации, потеря сознания, повышение артериального давления, может человек задыхаться. Перебор спиртного приводят к данным состояниям. Причем, неважно какие спиртные напитки. Если человек при этом идет в реку, возможно потеря сознания в воде. Человек может потерять равновесие, падение, удар и это может привести к утоплению. Он уже себя не контролирует", - говорит заведующая медавиацией станции скорой помощи Павлодарской области Алмагуль Бесембинова.

По словам врачей, опасность таится и в самой жаре, даже если не употреблять спиртное. Нужно понимать, что находясь долго на солнце температура человека достигает от 38,5 до 40 градусов, вместо привычных 36,6. Вода в реке в среднем 10-15 градусов и при резком погружении организм также может не выдержать.

"При солнечном ударе человек начинает ощущать, что ему жарко, хочет пить, повышенное потоотделение. Могут быть мушки перед глазами, если сильно перегреться на солнце. Может начаться бред, ну и потеря сознания. При тепловом ударе те же самые признаки, но его получают в закрытом помещении, допустим, на жаре в автомобиле", - добавила Алмагуль Бесембинова.

В станции скорой помощи говорят, обязательно сейчас нужно носить очки, кепки, пить только воду. Все это может обезопасить в условиях аномальной жары.

"У нас работы сейчас прибавилось, в полтора раза вызовов прибавилось. В основном вызывают с потерей сознания, с повышением давления, признаки инсульта, головные боли, головокружения. Данные вызова мы всегда отрабатываем по первой категории срочности. Еще и почти каждый день вылетает санавиация", - рассказала заведующая медавиацией станции скорой помощи Павлодарской области.

К слову, спасатели с начала купального сезона стали проводить рейды вместе с полицейскими и волонтерами у берегов водоемов. Говорят, сейчас вполне могут и привлечь за нарушение правил безопасности на водоемах. Штраф почти 26 тысяч тенге. Под нарушение попадает употребление спиртного, купание в запрещенных местах.