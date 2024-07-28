Сильную жару и неустойчивую погоду обещают казахстанцам в понедельник

По прогнозам "Казгидромета", в понедельник 29 июля на большей части территории республики сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, градом и шквалистым ветром, на юго-западе, севере, востоке страны ожидаются сильные дожди, передаёт BaigeNews.kz.

Днем в Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской областях, в области Жетысу, на юге области Абай, в пустынных районах Туркестанской области сохранится сильная жара.

Днем на севере, в центре Алматинской области, на севере, юге, в центре области Жетысу, на западе Жамбылской области сохраняется очень сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, на юго-западе Атырауской, на северо-западе Карагандинской, на западе, юге, севере Алматинской, на юго-востоке, юге Актюбинской, на юге Восточно-Казахстанской, на юге, в центре, западе области Абай, на юге области Улытау, на севере, востоке области Жетысу ожидается высокая пожарная опасность.

В Мангистауской, юго-востоке Атырауской, на юге Костанайской, на юге, в пустынных районах Туркестанской, в центре, на юге Кызылординской области, на западе, в центре области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В ряде областей объявлено штормовое предупреждение.

29 июля ночью на востоке, юге, в центре области Абай ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный ночью на юге области 15-18 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 37 градусов.

Ночью на севере Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью ожидается гроза, днем на востоке, юге области гроза, град. Ветер северо-западный на севере, востоке области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ночью гроза.

Утром и днем в северной половине Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе области туман. Ветер западный, юго-западный утром и днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау гроза.

На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске гроза. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Днём на севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Днём в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-западный в горных районах области 15-20 м/с. Днем на северо-востоке области ожидается сильная жара 38-40 градусов.

В Атырауской области ожидается ветер западный, юго-западный днем на севере области порывы 15-20 м/с. Днём ожидается сильная жара до 35 градусов.

В Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-западный днем в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде ветер северный днём порывы 16 м/с.

Днём на горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный днём на востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске днём ожидается гроза.

Днём на востоке, в горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер восточный днем в районе Алакольских озер порывы 17-22 м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара 35-39 градусов. В Талдыкоргане днём сохранится сильная жара 36-38 градусов.