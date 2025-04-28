1 мая в этом году обещает быть не только временем отдыха, но и может начаться под воздействием сильной магнитной бури, передаёт BaigeNews.kz. Специалисты предупреждают, что 28 и 29 апреля, пройдут спокойно, без геомагнитных возмущений. 30 апреля будет благоприятным для здоровья и самочувствия.

Однако уже с 1 мая геомагнитная обстановка начнёт ухудшаться. Прогнозы обещают магнитную бурю среднего уровня, а 2 мая магнитная активность усилится до мощной бури. Дальнейший прогноз остаётся неопределённым: возможно, пик бури придётся на 1 мая, оставив 3-4 мая более спокойными днями. Однако есть и вероятность, что магнитное поле продолжит "вибрировать", и остаточные эффекты будут ощущаться вплоть до выходных.

В связи с этим специалисты рекомендуют особенно внимательно следить за своим самочувствием людям, чувствительным к изменениям в атмосферных условиях.