Сильная магнитная буря класса G4 началась на Земле
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Очень сильная магнитная буря началась на Земле в ночь на 17 сентября, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv. Она стартовала с большой задержкой, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.
Эксперт рассказал, что большая масса солнечного вещества задела Землю своим краем. В понедельник, 16 сентября, геомагнитное поле оставалось слабо возмущенным. Но во второй половине ночи, после 3 часов по московскому времени, более плотная масса выброса достигла планеты. Это привело к резкому началу магнитной бури, которая сразу достигла класса G4.
В последующие несколько часов отмечались интенсивные колебания геомагнитного поля. Буря немного ослабела, но после 7:35 по московскому времени вновь усилилась, достигнув класса G3.
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