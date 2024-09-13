Сильная магнитная буря класса G3 обрушилась на Землю

Магнитная буря опустилась ночью на Землю, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv. Она достигла уровня G3, который считается сильным, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Это явление вызвало появление северного сияния, которое увидели жители ряда российских регионов.

Северное сияние наблюдали в Московской области, а также в Воронежской, Нижегородской, Ленинградской областях, Удмуртии, Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Перми.

Ожидается, что буря продлится до середины 13 сентября, интенсивность будет колебаться.