Тяжеловес прославил страну и родной город Семей, став первым участником на зрелищном шоу от Казахстана, сделав это весьма эффектно. Шапалак от крепыша Закира Найманбаева разлетелся по сети в считанные часы после легендарного выступления. Что происходило за кулисами шоу, чем запугивал противник, и о чём просят фанаты, выяснял корреспондент BaigeNews.kz.

В середине сентября 2023 года семейский пауэрлифтёр и экстремал заключил контракт с лигой UFC для участия в проекте лиге пощёчин Power Slap, пообещав своим зрителям "показать настоящий шапалак".

Фото: из архива Закира Найманбаева

Спустя полтора года силач сдержал своё обещание. Дебютируя на турнире пощёчин, Закир поставил личный рекорд — уложил соперника за два удара и попал в топ самых ярких выступлений турнира того дня.

Глава лиги, наблюдавший за действом, выложил ролик с эффектным выступлением, которое разлетелось по миру.

Первая "дуэль" во всемирной лиге пощёчин принесла Закиру Найманбаеву славу, деньги и перспективы.

Фото: из архива Закира Найманбаева

Вступление казахстанского Самсона в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия) прошло 30 января. За несколько дней до выступления у семейчанина взяли все медицинские анализы, провели обследование, проверили сердце, сделали томограмму головного мозга и убедились, что участник здоров и готов к битве.

Суть выступления состоит в том, что крупные атлеты, а зачастую тяжеловесы, обмениваются мощными ударами по лицу в схватке за крупные денежные призы. Миллионы зрителей по всему миру с интересом следят за этими неоднозначными поединками и активно комментируют происходящее. Многие олимпийские виды спорта могут только мечтать о такой аудитории!

Участники располагаются с двух сторон от тумбы для армрестлинга. Бьют руками по щекам и голове, которая ничем не защищена. Принимающий удар заводит руки за спину. Из страховки — два крепких парня за спиной, которые помогают устоять на ногах или безопасно приземлиться, как это было с соперником нашего героя.

Согласно договору Закир Найманбаев должен был выступить один раз. Его оппонентом стал спортсмен из Дании Троэль Нильсен который называет себя Викингом.

Троэль увлекается тяжёлой атлетикой и охотой, выкладывает на личных страницах свои трофеи — убитых диких животных.

Перед "битвой взглядов" скромный казахстанский парень поздоровался с соперником и пожелал удачи, в свою очередь датчанин пытался сломить дух оппонента.

"Вёл он себя немного агрессивно и даже слал угрожающие смайлики", — вспоминает Закир улыбаясь.

Рост Троэля — 187 см, Закира — 180 см. Вес почти одинаковый — 115 кг. Мужчины выступили в весовой категории до 120 кг.

"По жребию он ударил первым. Я выдержал. Затем был ответный удар с моей стороны. Он упал, но встал в течение 10 секунд — судьи посчитали, что я неправильно ударил, и отняли у меня бал. После второго удара бой закончился, он не смог встать", — вспоминает минуту славы Закир.

Тот самый второй удар, который привёл к нокдауну Викинга, завоевал звание самого эффектного удара в тот вечер.

Силач рассказал, что ощущают участники во время пощёчины, и как себя вести, чтобы сознание оставалось ясным.

"В тот момент, когда тебя бьют, ты стараешься полностью сжаться, сгруппироваться, чтобы "не отрубиться". Если будешь расслабленным, то просто упадёшь. Многие этого не знают и выходят на ринг. Должно быть напряжение трапециевидных мышц и шеи. Вся сила должна сконцентрироваться в голове, в мыслях. Могу сказать, что удар Троэля был не очень сильным. Мне вспоминается поединок с известным Денисом Вильдановым, который весит 220 кг. Его удар я запомнил и мне есть с чем сравнивать", — делится советом Закир.

Видео зрелищного нокдауна быстро разлетелось по интернету и стало вирусным. Закир оказался в центре внимания. Несколько дней в информационном пространстве пестрили яркие заголовки его ошеломительного успеха. Однако несколько публикаций породили ряд слухов о новой звезде лиги пощёчин.

Например, одно казахстанское издание написало, что Закир уже два года проживает в США и у него есть личный менеджер. А другое вычислило вознаграждение участника за выступление, которое по примерным подсчётам спортивных экспертов составляет от пяти до десяти тысяч долларов США. Как выяснилось, об этом он никому не рассказывал.

"Я не хочу озвучивать сумму. И ранее никому не рассказывал. Видимо, знатоки вывели среднюю арифметическую. Возможно, я использую эти деньги на развитие местного спорта. Я мечтаю открыть тренажёрный зал для молодёжи — школьников, студентов, где буду развивать тяжёлую атлетику", — рассказал о планах Закир.

Один из самых сильных людей в Семее регулярно участвует в городских батлах на выносливость. Например, во время празднования Наурыза он поднимает увесистого барашка не меньше ста раз. Поэтому интерес к зрелищному спортивному увлечению Закира высок. На протяжении последних лет фанаты обращаются к силачу за консультацией. Он никому не отказывает и делает это совершенно бесплатно.

"Мне пишут подписчики, студенты и школьники, просят расписать план тренировок и режим, меню питания. Помочь им мне не сложно, деньги за это не беру. Приятно читать ответные сообщения через пару месяцев от тех же людей, которые ощущают прогресс. Например, недавно написал парень, который благодаря обновлённому режиму стал поднимать на 40 кг больше в жиме лёжа. Есть ребята, которые ходят со мной на тренировку, смотрят, как занимаюсь", — рассказал Закир.

Семейчанин занимается в тренажёрном зале три раза в неделю по два часа. Мастер пощёчин отрабатывает удары на боксёрском инвентаре.

После фееричного выступления в Эр-Рияде Закира заваливают сообщениями и предложениями. А выход за ворота собственного дома сопровождается вниманием поклонников, его узнают почти все.

В последние годы слава регулярно обрушивается на молодого холостого силача. Всё началось 8 лет назад с почти безобидного трюка, которые с каждым разом всё больше стали щекотать нервы зрителям.

В 2017 году ещё юный казахстанский батыр записал своё первое экшн-видео, в котором прямо в машине разорвало до отказа надутую им резиновую грелку.

Это видео быстро разлетелось по сети и породило у Закира Найманбаева идею — с помощью нестандартных упражнений можно не только тренироваться, но и популяризировать пауэрлифтинг.

"После этого я стал активно придумывать новые трюки, смотреть на работу силачей и улучшать свою технику. Я осознал, что нужно создавать что-то уникальное, чего ещё никто не делал. Вначале многие смеялись и считали мою деятельность бессмысленной. Я слишком восприимчиво относился к критике, но со временем понял, что всем мил не будешь", — делится Закир.

Многие помнят ещё один запоминающийся трюк, который в 2023 году едва не "сплющил" парня - машина переехала его ниже поясницы. Силовой фокус тогда стал лидером новостей.

Со временем его популярность выросла, а ролики стали доступны на популярном Ютуб-канале с десятками миллионов подписчиков. В результате силовые экстрим-трюки прославили Закира Найманбаева настолько, что вывели его в лигу пощёчин.

Надо сказать, что у Закира уже был опыт по раздаче оплеух. Он принимал участие в российском проекте "Каменные лица" и его казахстанском аналоге "Шапалак".