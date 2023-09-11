Силач из Семея, которого переехала машина, рассказал подробности нашумевшего видео

Закир Найманбаев любит не только поднимать тяжести, но и щекотать нервы аудитории. За последние годы он снял десятки экстремальных трюков, которые разлетелись по соцсетям, по сей день набирая сотни тысяч просмотров. Последний такой видеошедевр едва не сплющил семейского Самсона. Как парень решился на такой опасный трюк, и сколько времени ушло на его подготовку, выяснял корреспондент BaigeNews.kz.

Несколько дней назад во дворе своего частного дома в центре Семея 29-летний Закир Найманбаев совершил смертельно опасный трюк. Совершенно незнакомый человек проехал на своём автомобиле ниже поясницы Закира. Таим образом "Фольксваген гольф" весом почти одну тонну сымитировал наезд на кочку в виде "пятой точки". По словам Закира, на подготовку силового фокуса ушло всего полдня. Нужно было лишь найти машину и водителя с крепкими нервами.

"Появилась мысль создать такой вот трюк и я тут же решился, даже не раздумывал. Оставалось только найти машину. Сначала хотел привлечь "ГАЗель", но решил начать с меньших габаритов. Попросил знакомых посодействовать. Один мой товарищ приехал со своим другом, которого я в тот день впервые видел. И этот незнакомец согласился помочь мне реализовать мою авантюру", - рассказал Закир.

Фото из личного архива Закира.

Для того, чтобы смягчить контакт тела с проекторами шины Закир положил на "мишень" сложенное в несколько слоёв полотенце. Всё необходимое снаряжение находилось тут же, во дворе, и сооружалось из подручных средств.

Автомобиль подбирался к цели по сымитированной из досок эстакаде. А проехав по силачу заканчивал свой короткий путь на камне, который Закир позаимствовал у соседей.

Скорость движения трюкач и водитель не обговаривали. Всё шло по наитию и определялось максимальным доверием друг к другу и взаимным духом авантюризма.

"Я не чувствовал боли в этот момент. Было напряжение, давление в области таза и паха. Но в целом трюк прошёл удачно. Вся сила в тот момент была сконцентрирована в голове, в мыслях. Нужно помнить, что всё в нашей голове, и всё оттуда же начинается", - делится советом Закир.

Эльмира Найманбаева, мама Закира, не знала, что в этот момент происходит за стенами их дома. Поэтому не переживала. А когда увидела видео-результат его "подвига", которое на тот момент уже разлеталось по социальным сетям и видео-хостингам, то разволновалась, но ругать не стала.

"Я закрыл дверь дома и пошёл выполнять трюк. Мама даже не знала, что я задумал. А вообще она уже привыкла к моему увлечению. Мама поддерживает и всегда верит в меня", - говорит силач и Семея.

Решающую роль в выборе увлечения Закира сыграла его семья, в частности, папа. Он привёл сына в секцию тяжёлой атлетики, внимательно разглядев то, как природа одарила мальчика силой, крепким телосложением и ловкостью.

Фото: с отцом, из личного архива Закира.

Несмотря на распространённое мнение о том, что крупные люди - не поворотливые, как "слоны в посудной лавке", Закир был не типичным крепышом и всегда отличался скоростью реакции. Он набивал мяч одной ногой 100 раз, играл в футбол, занимался борьбой. А помощь родителям, которые вели свой домашний бизнес, выработала ловкость кистей.

"В 2000 году родители основали своё небольшое предприятие, они стали шить холщёвые мешки для геологической разведки. Цех находится прямо дома. Мы с братом помогали и выворачивали до тысячи мешков в день, а затем складывали всё это в аккуратные стопки", - вспоминает своё детство Закир.

Уже в 13 лет Закир поднимал в жиме лёжа 110 кг, чем удивлял посетителей тренажёрного зала. В 17 лет взял первое место по пауэрлифтингу (в жиме лёжа) на чемпионате Азии. Это вдохновило парня, и он тренировался регулярно, продолжая вырабатывать силу, дисциплину и усердие.

В 2015 году силач из Семея занял второе место на чемпионате мира в Екатеринбурге. Поддержка отца и друга Дениса сыграли решающую роль, поскольку финансирование молодого спортсмена, который работал учителем физкультуры, ложилось на плечи близких людей.

Но после нескольких выступлений 2015-го года, в которых скромный тяжеловес прославил родной город и страну на весь мир, наступило разочарование. Закир понял, что пауэрлифтинг – это не тот вид спорта, который будет финансироваться местной властью. Дальнейшее развитие и продвижение увлечения было возможно только за личный интерес. Многие думают, что Закир зарабатывает баснословные деньги на чемпионатах по пауэрлифтингу, но это не так.

Разочарованный силач хотел бросить спортивную карьеру, но к своему счастью увлёкся борьбой. На смену подъемам, приседаниям и тяге пришли подножки, захваты и броски. Позже Закир стал совмещать два вида спорта, чередуя борьбу и пауэрлифтинг, доведя количество тренировок до 6 раз в неделю. По его словам, такой спорт-микс сделал тело ещё выносливее, а самоощущение – в разы лучше.

"Благодаря борьбе я стал более ловким, перестал уставать, почувствовал себя в новой лучшей форме. То есть, если раньше, занимаясь только жимом лёжа, я постоянно ощущал свой большой вес и считал это нормой, то после занятий борьбой это чувство пропало. После каждой двухчасовой тренировки на ковре я терял три килограмма", - говорит Закир.

Свое первое экшн-видео силач записал в 2017 году. Он надул медицинскую резиновую грелку, которая разлетелась по салону авто, в котором он в тот вечер катался по городу с друзьями. Набравшее популярность видео натолкнуло его на мысль – поднимая разные нетипичные тяжести можно продвигать популярность пауэрлифтинга и тренироваться нестандартно. Так, во время одного из трюков Закир поднял автомобиль, а два слесаря за минуту одновременно заменили по колесу.

"С тех пор я стал придумывать трюки, наблюдать за другими спортсменами-силачами и совершенствовать свою технику. Я понял, что нужно делать то, чего ещё никто до меня не делал. В начале многие смеялись надо мной, говорили, что занимаются ерундой. К критике я относился не правильно, всё принимал близко к сердцу, поэтому часть видео удалил, даже не опубликовав их", - сожалеет наш собеседник.

Но со временем известность семейского героя-тяжеловеса стала расти. Видео его увлечения были опубликованы на популярном Ютуб-канале с 45-миллионной аудиторией. Затем популярность привела его на проект "Каменные лица" и такой же казахстанский аналог под названием "Шапалак".

В российском проекте, где габаритные участники били друг другу пятернёй по лицу, Закир стал одним из сильнейших участников. Он пошёл на это, чтобы заработать деньги на лечение отца, который на тот момент страдал от онкологического заболевания. По итогам соревнования ему выплатили около 500 тысяч тенге. К сожалению, его отец Ринат Найманбаев ушёл из жизни в 2019 году.

Сейчас Закир продолжает заниматься в тренажёрном зале, параллельно придумывая всё новые трюки в силовом экстриме.

Его кумиры – Владимир Турчинский, Дмитрий Халаджи, Ронни Колеманн, Михаил Кокляев. Хотя в последние годы Закир и сам стал кумиром для местной молодёжи, его узнают на улице, просят совета.

Справка редакции портала "BaigeNews.kz": увлечение и достижения Закира Найманбаева в числах:

Сейчас весит 120 кг. Максимальный вес – 133 кг.

Личный рекорд – поднял 330 кг с экипировкой, 250 кг - без экипировки.

В 2017 году во время празднования Наурыза в городе Семей сделал 210 приседаний с 50-кг барашком на плечах. При помощи тяги сдвинул с места 55-тонный вагон.

Блиц от редакции портала "BaigeNews.kz":

BN: Ваша дата рождения?

Закир: 18 марта.

BN: Любимый цвет?

Закир: Синий

BN: Любимый фильм?

Закир: "Достучаться до небес".

BN: Что вы ели сегодня на завтра?

Закир: Яичницу с помидорами и кофе.

BN: Любимо блюдо?

Закир: Люблю куриное мясо.

BN: Что снилось сегодня?

Закир: Дональда Трампа. Он поздоровался со мной и пригласил на шоу.

BN: Какие планы в пауэрлифтинге?

Закир: сдвинуть с места самолёт.