Сила, дух и честь: спасатели попросили казахстанцев говорить на разных языках
Любопытный языковой челлендж провели ко Дню единства народа Казахстана.
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В честь Дня единства народа Казахстана сотрудники МЧС вышли на улицы Усть-Каменогорска с необычной инициативой — они предложили прохожим поучаствовать в языковом челлендже и вместе произнести важные фразы о безопасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Спасатели спросили у горожан, как звучит фраза "МЧС — это сила, дух, честь! Я соблюдаю меры безопасности, а ты?" на разных языках. В акции приняли участие жители, говорящие на казахском, русском, турецком, немецком, китайском, испанском, английском и французском языках.
"Через простые слова мы хотели напомнить, что безопасность — это общее дело, вне зависимости от языка и национальности", — отметили в ведомстве.
Акция напомнила о богатстве культурного наследия страны: в Казахстане проживают представители 122 этносов. По словам организаторов, подобные инициативы помогают укрепить взаимопонимание, уважение и солидарность между народами.м
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