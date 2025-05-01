В честь Дня единства народа Казахстана сотрудники МЧС вышли на улицы Усть-Каменогорска с необычной инициативой — они предложили прохожим поучаствовать в языковом челлендже и вместе произнести важные фразы о безопасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Спасатели спросили у горожан, как звучит фраза "МЧС — это сила, дух, честь! Я соблюдаю меры безопасности, а ты?" на разных языках. В акции приняли участие жители, говорящие на казахском, русском, турецком, немецком, китайском, испанском, английском и французском языках.

"Через простые слова мы хотели напомнить, что безопасность — это общее дело, вне зависимости от языка и национальности", — отметили в ведомстве.

Акция напомнила о богатстве культурного наследия страны: в Казахстане проживают представители 122 этносов. По словам организаторов, подобные инициативы помогают укрепить взаимопонимание, уважение и солидарность между народами.м