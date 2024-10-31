Сигареты в овощах пытались вывезти из Казахстана

Табачные изделия в количестве более 71 тысячи пачек пытались вывезти из Казахстана без сопроводительных документов, сокрыв под ящиками с овощной продукцией, передаёт BaigeNews.kz.

"28 октября в автомобильном пункте пропуска "Жайсан" Департаментом ПС КНБ по Актюбинской области пресечен незаконный вывоз крупной партии сигарет", - говорится в сообщении.

По предварительным оценкам, стоимость изъятого товара составляет около 50 млн тенге.

Задержанный груз передан в соответствующий орган для дальнейшего разбирательства.