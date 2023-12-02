Сигареты почти на миллиард тенге уничтожили в Уральске
Сегодня, 15:52
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Сегодня, 15:52Сегодня, 15:52
159Фото: pixabay.com
Сигареты почти на миллиард тенге уничтожили в Уральске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город"
Более полутора миллиона пачек сигарет без идентификации уничтожили в Уральске, сообщили в агентстве по финансовому мониторингу. Их стоимость составляет более 967 миллионов тенге.
Группу их реализаторов установили ранее. Всех их привлекли к уголовной ответственности.
"По другому делу ранее суд вынес постановление об удовлетворении ходатайства департамента АФМ по ЗКО о реализации вещественных доказательств — сигарет с DataMatrix штрихкодом. Средства от реализации в сумме 84 млн тенге обращены в доход государства", — говорится в сообщении.
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