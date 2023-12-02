Сигареты почти на миллиард тенге уничтожили в Уральске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город"

Более полутора миллиона пачек сигарет без идентификации уничтожили в Уральске, сообщили в агентстве по финансовому мониторингу. Их стоимость составляет более 967 миллионов тенге.

Группу их реализаторов установили ранее. Всех их привлекли к уголовной ответственности.