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Сигареты почти на миллиард тенге уничтожили в Уральске

Сегодня, 15:52
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pixabay.com Сегодня, 15:52
Сегодня, 15:52
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Фото: pixabay.com

Сигареты почти на миллиард тенге уничтожили в Уральске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город"

Более полутора миллиона пачек сигарет без идентификации уничтожили в Уральске, сообщили в агентстве по финансовому мониторингу. Их стоимость составляет более 967 миллионов тенге.

Группу их реализаторов установили ранее. Всех их привлекли к уголовной ответственности.

"По другому делу ранее суд вынес постановление об удовлетворении ходатайства департамента АФМ по ЗКО о реализации вещественных доказательств — сигарет с DataMatrix штрихкодом. Средства от реализации в сумме 84 млн тенге обращены в доход государства", — говорится в сообщении.

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