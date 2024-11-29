Сигареты на 50 млн тенге изъяли в Караганде

В Караганде выявили факт незаконной реализации табачной продукции в одном из специализированных магазинов. Изъято порядка 47 тысяч пачек безакцизной продукции, передаёт BaigeNews.kz.

По предварительным расчётам, сумма причинённого государству ущерба оценивается в 50 млн 274 тысячи тенге.

Полицией установлены двое мужчин, причастных к реализации данной продукции.

Все обстоятельства дела и лица, причастные к незаконной деятельности, устанавливаются.