Сигареты на 50 млн тенге изъяли в Караганде
На продукции не было акцизных марок.
Сегодня, 16:10
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Сегодня, 16:10Сегодня, 16:10
95Фото: polisia.kz
В Караганде выявили факт незаконной реализации табачной продукции в одном из специализированных магазинов. Изъято порядка 47 тысяч пачек безакцизной продукции, передаёт BaigeNews.kz.
По предварительным расчётам, сумма причинённого государству ущерба оценивается в 50 млн 274 тысячи тенге.
Полицией установлены двое мужчин, причастных к реализации данной продукции.
Все обстоятельства дела и лица, причастные к незаконной деятельности, устанавливаются.
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