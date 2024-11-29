  • 29 Ноября, 16:42
  • BAIGENEWS

Сигареты на 50 млн тенге изъяли в Караганде

На продукции не было акцизных марок.

Сегодня, 16:10
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 16:10
Сегодня, 16:10
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Фото: polisia.kz

В Караганде выявили факт незаконной реализации табачной продукции в одном из специализированных магазинов. Изъято порядка 47 тысяч пачек безакцизной продукции, передаёт BaigeNews.kz.

По предварительным расчётам, сумма причинённого государству ущерба оценивается в 50 млн 274 тысячи тенге.

Полицией установлены двое мужчин, причастных к реализации данной продукции.

Все обстоятельства дела и лица, причастные к незаконной деятельности, устанавливаются.

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