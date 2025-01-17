15 января 2025 года ДПС КНБ по Жамбылской области совместно с органами экономических расследований, полиции и государственных доходов пресечен незаконный ввоз в страну крупной партии сигарет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КНБ РК.

"Табачные изделия в количестве 170 тысяч пачек пытались провезти через Государственную границу без сопроводительных документов под видом электротехнических изделий. По предварительным оценкам, стоимость изъятого товара составляет более 50 млн тенге", - говорится в сообщении.

Отметим, задержанный груз передан в соответствующий орган для дальнейшего разбирательства.