Сигареты на 50 миллионов тенге пытались незаконно ввезти в Казахстан
Сегодня, 12:20
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Сегодня, 12:20Сегодня, 12:20
45Фото: стопнелегальныйтабак.рф
15 января 2025 года ДПС КНБ по Жамбылской области совместно с органами экономических расследований, полиции и государственных доходов пресечен незаконный ввоз в страну крупной партии сигарет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КНБ РК.
"Табачные изделия в количестве 170 тысяч пачек пытались провезти через Государственную границу без сопроводительных документов под видом электротехнических изделий. По предварительным оценкам, стоимость изъятого товара составляет более 50 млн тенге", - говорится в сообщении.
Отметим, задержанный груз передан в соответствующий орган для дальнейшего разбирательства.
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