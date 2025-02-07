  • 7 Февраля, 20:41
  • BAIGENEWS

Сигареты на 187 млн тенге изъяли сотрудники КНБ в Казахстане

Товар незаконно ввезли в страну.

Сегодня, 20:10
АВТОР
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КНБ РК Сегодня, 20:10
Сегодня, 20:10
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Фото: КНБ РК

В Карасу Жамбылской области пограничным нарядом КНБ пресечена попытка провоза крупной партии сигарет - свыше 535 тысяч пачек, передаёт BaigeNews.kz

Табачные изделия перевозились из соседней страны в Казахстан без сопроводительных документов. По предварительным оценкам, стоимость изъятого товара может составлять более 187 миллионов тенге.

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