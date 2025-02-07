Сигареты на 187 млн тенге изъяли сотрудники КНБ в Казахстане
Товар незаконно ввезли в страну.
Сегодня, 20:10
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Сегодня, 20:10Сегодня, 20:10
77Фото: КНБ РК
В Карасу Жамбылской области пограничным нарядом КНБ пресечена попытка провоза крупной партии сигарет - свыше 535 тысяч пачек, передаёт BaigeNews.kz.
Табачные изделия перевозились из соседней страны в Казахстан без сопроводительных документов. По предварительным оценкам, стоимость изъятого товара может составлять более 187 миллионов тенге.
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