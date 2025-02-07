В Карасу Жамбылской области пограничным нарядом КНБ пресечена попытка провоза крупной партии сигарет - свыше 535 тысяч пачек, передаёт BaigeNews.kz.

Табачные изделия перевозились из соседней страны в Казахстан без сопроводительных документов. По предварительным оценкам, стоимость изъятого товара может составлять более 187 миллионов тенге.