  • 30 Сентября, 01:14
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Siemens Energy планирует реализовать проект по модернизации электрических сетей Казахстана

Вчера, 22:31
АВТОР
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akorda.kz Вчера, 22:31
Вчера, 22:31
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Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев в Германии встретился с председателем правления компании Siemens Energy Кристианом Брухом. Собеседники обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в энергетическом секторе, передаёт BaigeNews.kz.

Назвав данный сектор одним из краеугольных камней экономики, глава государства отметил, что Казахстан активно занимается вопросами энергетической безопасности и независимости.

В ходе встречи отмечено важное значение Меморандума о взаимопонимании в области энергетики, подписанного накануне между министерством энергетики Казахстана и Siemens Energy. Документ предусматривает возможность участия компании в реализации крупных энергетических проектов в сферах энергетики и декарбонизации в нашей стране.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, важным направлением взаимодействия является строительство газотурбинных электростанций в Казахстане. Компания готова поставлять оборудование для генерирующих проектов (Туркестанская ПГУ, Алматинские ТЭЦ).

Кристиан Брух также проинформировал главу государства о том, что Siemens Energy планирует реализовать проект по модернизации электрических сетей Казахстана.

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