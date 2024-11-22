Скотный рынок Атырау закрыли на карантин: там выявили сибирскую язву

Скотный рынок Атырау закрыт на карантин после обнаружения сибирской язвы у погибшей на его территории коровы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Корова погибла на прошлой неделе. Анализы показали наличие сибирской язвы. Сразу после выявления торговую точку закрыли. Специалисты отобрали пробы у других животных и отправили их в лабораторию. Труп больного животного сожгли и уничтожили. Сейчас на рынке находятся 56 коров, 79 овец и 7 лошадей.

Местные предприниматели обеспокоены дальнейшей ситуацией. Ведь их скот остался без присмотра.

"Если она была больна, то почему другие животные, которые стояли рядом с ней, не погибли? Почему люди не заразились? Там же выдавали справку. Почему хорошо не осмотрели животное, мы в чём виноваты?" – задаётся вопросами предприниматель Айдос Сайфеденов.

И. о. руководителя территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Нуркен Баяров сообщил, что на территории рынка проводится вакцинация животных.

"Рынок закрыт до тех пор, пока не закончим вакцинацию животных, далее в течение 14 дней будем наблюдать. После проведём дезинфекционные работы. Город не будет закрываться на карантин. В других местах инфекции не выявлено", – сообщил он.

Всего в Атырау расположены пять животноводческих рынков, на которых в целях безопасности проводят проверку и дезинфекцию.