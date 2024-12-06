  • 6 Декабря, 18:46
  • BAIGENEWS

Сибирскую язву обнаружили на ножах продавцов мяса в Атырау

Рынок сразу же закрыли на дезинфекцию.

Сегодня, 17:47
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 17:47
Сегодня, 17:47
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Фото: pixabay.com

В Атырау на одном из рынков были выявлены признаки сибирской язвы. Её обнаружили в ходе повторной проверки. Как сообщили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля (ДСЭК), экспресс-тест подтвердил наличие признаков заболевания. Рынок был оперативно закрыт для проведения дезинфекции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение депапртамента.

Ранее специалисты ДСЭК проверили более 60 торговых точек, где продают мясо: всего было отобрано свыше 700 проб, и все они показали отрицательный результат.

"Образцы, взятые в ходе повторной проверки, направлены в национальный центр санитарно-эпидемиологической экспертизы. Окончательные результаты исследований будут известны в течение нескольких дней", - отметили в департаменте.

По данному факту начато эпидемиологическое расследование.  
 
Специалисты ДСЭК рассказали, как можно обезопасить себя от сибирской язвы:

  • покупайте мясо только в проверенных местах, прошедших ветеринарный контроль;
  • перед употреблением тщательно готовьте мясо, доводя его внутреннюю температуру до 70°C;
  • после работы с сырым мясом обязательно мойте руки, ножи и разделочные доски;
  • избегайте употребления мяса сомнительного происхождения или недостаточно термически обработанного;
  • помните, что сибирская язва не передаётся от человека к человеку, заразиться можно только при контакте с инфицированным животным, продуктами его переработки.

Ранее из-за сибирской язвы закрыли скотный рынок в Атырау.

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