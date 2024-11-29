Сибирскую язву диагностировали еще у одного жителя Атырау

Сотрудники департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области сообщили об еще одном случае заражения сибирской язвой, передаёт BaigeNews.kz.

По их информации мужчина, который работал в убойном цехе КХ "Асыл-Агро" почувствовал недомогание и обратился за медицинской помощью самостоятельно.

"Сейчас он находится в больнице, ему диагностировали кожную сибирскую язву", – сообщили сотрудники департамента.

Отметим это уже второй случай заражения сибирской язвы среди людей в Атырау. По словам медиков, болезнь не передается от человека к человеку, оба заболевшие контактировали с больными животными.

Сейчас убойный цех, в котором погиб скот находится на карантине до середины декабря.