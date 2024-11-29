  • 29 Ноября, 07:32
  • BAIGENEWS

Сибирскую язву диагностировали еще у одного жителя Атырау

Он также работал в убойном цехе.

Сегодня, 07:18
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 07:18
Сегодня, 07:18
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Фото: pixabay.com

Сотрудники департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области сообщили об еще одном случае заражения сибирской язвой, передаёт BaigeNews.kz.

По их информации мужчина, который работал в убойном цехе КХ "Асыл-Агро" почувствовал недомогание и обратился за медицинской помощью самостоятельно.

"Сейчас он находится в больнице, ему диагностировали кожную сибирскую язву", – сообщили сотрудники департамента.

Отметим это уже второй случай заражения сибирской язвы среди людей в Атырау. По словам медиков, болезнь не передается от человека к человеку, оба заболевшие контактировали с больными животными.

Сейчас убойный цех, в котором погиб скот находится на карантине до середины декабря.

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