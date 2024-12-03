Сибирская язва в Атырауской области: аким региона рассказал о состоянии заболевших

После регистрации случаев сибирской язвы весь скотный двор в Атырауской области был закрыт на карантин по решению местных властей. Все животные, находящиеся в хозяйстве, прошли учёт и вакцинацию. Об этом рассказал аким Атырауской области Серик Шапкенов, передает BaigeNews.kz.

В настоящее время продолжается наблюдение в карантинной зоне. По словам Шапкенова, проводятся регулярные дезинфекционные мероприятия, а также систематический отбор проб для проверки на наличие инфекции. Результаты анализов показывают, что очаг заболевания находится под контролем.

"Особое внимание уделяется здоровью работников хозяйства. 62 сотрудника находятся под постоянным медицинским наблюдением. У двух из них ранее была диагностирована сибирская язва. Сейчас они получают необходимую медицинскую помощь, и их состояние оценивается как стабильное", - пояснил Серик Шапкенов.

Дополнительно проведены проверки на мясоперерабатывающих предприятиях региона. По итогам исследований наличие сибирской язвы или других инфекций не обнаружено. Тем не менее меры безопасности усилены, а вся продукция, поступающая в область, находится под строгим контролем.

Власти заверили, что ситуация с сибирской язвой контролируется, и все необходимые меры предпринимаются для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

Напомним, ранее в Минздраве РК дали рекомендации о том, как не заболеть сибирской язвой.