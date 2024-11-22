Сибирская язва в Атырау: работника убойного цеха госпитализировали с признаками болезни
Из Актобе прибыл эпизоотический отряд, который приступил к дезинфекционным работам на рынках.
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Карантин ввели на территории убойного цеха КХ "Асыл-Агро" в Атырау в связи с обнаружением сибирской язвы у погибшего животного. Выявлены 16 человек, контактировавшие с ним. У одного из мужчин проявились первичные признаки заболевания, передаёт BaigeNews.kz.
Остальные люди осмотрены инфекционистами и находятся под динамическим медицинским наблюдением.
Ветеринарная лаборатория провела исследования собранных материалов методом микроскопии, биопробы и ПЦР. Результаты бактериологических исследований ожидаются в ближайшее время.
Из Актобе прибыл эпизоотический отряд, который приступил к дезинфекционным работам на рынках. Их проводят для предотвращения возможного распространения инфекции.
"От человека к человеку заболевание сибирской язвой не передаётся. Основным источником инфекции являются больные сельскохозяйственные животные: крупный рогатый скот, лошади, овцы, козы. Возбудитель сибирской язвы проникает в организм человека, в основном, через повреждённую кожу, реже – через слизистые оболочки дыхательных путей или желудочно-кишечного тракта", – отметила и.о. руководителя Управления здравоохранения Атырауской области Альмира Сабыргалиева.
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