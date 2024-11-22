Сибирская язва в Атырау: работника убойного цеха госпитализировали с признаками болезни

Карантин ввели на территории убойного цеха КХ "Асыл-Агро" в Атырау в связи с обнаружением сибирской язвы у погибшего животного. Выявлены 16 человек, контактировавшие с ним. У одного из мужчин проявились первичные признаки заболевания, передаёт BaigeNews.kz.

Остальные люди осмотрены инфекционистами и находятся под динамическим медицинским наблюдением.

Ветеринарная лаборатория провела исследования собранных материалов методом микроскопии, биопробы и ПЦР. Результаты бактериологических исследований ожидаются в ближайшее время.

Из Актобе прибыл эпизоотический отряд, который приступил к дезинфекционным работам на рынках. Их проводят для предотвращения возможного распространения инфекции.