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Сибирская язва в Акмолинской области: в больнице уже 14 человек

Сегодня, 22:51
АВТОР
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пресс-служба Минсельхоза РК Сегодня, 22:51
Сегодня, 22:51
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Фото: пресс-служба Минсельхоза РК

Число заболевших сибирской язвой в Жаркаинском районе Акмолинской области возросло до 14. И один из них находится в очень тяжёлом состоянии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Село Ушкарасу, где обнаружили опасную инфекцию, закрыли на карантин. На границах установили блокпосты. Работу там начал республиканский противоэпизоотический отряд.

Санэпидемиологи и инфекционисты пытаются установить пути перевозки зараженного мяса. Уже известно о заболевшей жительнице города Есиль, что в 50 километрах от Ушкарасу. Она попробовала фарш, который привёз её муж.

У некоторых больных анализы показали отрицательный результат. А все симптомы заболевания при этом имеются.

"У троих анализы пришли отрицательные. Но, учитывая, что эти больные были из очага, имели контакт с сырым мясом или пробовали фарш сырой в домашних условиях, и плюс участвовали в забое скота, или же помогали в транспортировке скота. Выставили вероятный случай сибирской язвы – кожная форма", - сообщила врач-инфекционист Есильской районной больницы Ольга Кузнецова.

Все заражённые – это работники крестьянского хозяйства, где выявили инфекцию. Пастухи, водители, техники и те, кто с ними тесно общался. В основном семьи.

Оказалось, бурёнки незадолго до этого паслись на засеянных полях и отравились травой, обработанной пестицидами. Начался падёж, и фермер с разрешения ветеринара стал резать больной скот. Из четырёх туш, которые раздали рабочим и родственникам в соседние города и сёла, одна оказалась поражена сибирской язвой.

"Действительно, отравление было, но при массовом падеже и вынужденном забое, видимо, не могли дифференцировать сибирскую язву. Потому что сибирская язва – это течение молниеносное. Люди когда заболели, пыль пестицидов попала на их руки, но позже уже убедились, что это было при прикосновении с зараженным мясом", - сказал глава Управления ветеринарии Акмолинской области Талгат Жунусов.

Таким образом, отравились 30 коров, и лишь у одной лабораторно подтвердилась сибирская язва.

Эпидрасследование продолжается. Кто понесёт ответственность за заражённых людей, пока неясно.

Сообщение о подозрении на заболевание сибирской язвой у работников ТОО в Жаркаинском районе поступило от Департамента СЭС Акмолинской области 28 августа. В стационар изначально определили 10 человек.

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