Си Цзиньпин заявил о стремлении сохранить дружбу между Китаем и Казахстаном

На двусторонних переговоров в широком составе глава КНР Си Цзиньпин выступил с приветственной речью, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Хотел бы подтвердить, как бы не изменилась международная обстановка, неизменными останутся наши стремления к сохранению дружбы, наша решимость в развитии многогранного сотрудничества, наша приверженность к взаимной поддержке друг друга по ключевым вопросам и наша уверенность в выполнении задач национального развития. Господин президент, рассчитываем на совместные с вами усилия для формирования более содержательного и динамичного сообщества единой судьбы Китая и Казахстана, привнесение позитивной энергии в поддержание развития и стабильности в нашем регионе и во всем мире", - сказал Си Цзиньпин.