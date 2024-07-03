Си Цзиньпин заявил о стремлении сохранить дружбу между Китаем и Казахстаном
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На двусторонних переговоров в широком составе глава КНР Си Цзиньпин выступил с приветственной речью, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Хотел бы подтвердить, как бы не изменилась международная обстановка, неизменными останутся наши стремления к сохранению дружбы, наша решимость в развитии многогранного сотрудничества, наша приверженность к взаимной поддержке друг друга по ключевым вопросам и наша уверенность в выполнении задач национального развития. Господин президент, рассчитываем на совместные с вами усилия для формирования более содержательного и динамичного сообщества единой судьбы Китая и Казахстана, привнесение позитивной энергии в поддержание развития и стабильности в нашем регионе и во всем мире", - сказал Си Цзиньпин.
В Акорде состоялась торжественная церемония встречи Си Цзиньпина.
Напомним, 2 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, прибывшего в Казахстан с государственным визитом. Программа визита предусматривает проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов.