Си Цзиньпин высоко оценил председательство Казахстана в ШОС

Председатель КНР Си Цзиньпин дал свою оценку председательствованию Казахстана в Шанхайской организации сотрудничества, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Китай и Казахстан стоят у истоков создания Шанхайской организации сотрудничества. Хочу особо отметить значительный вклад казахстанского председательства в продвижение оригинального сотрудничества и развитие деятельности ШОС. Без всякого сомнения, завтрашний Астанинский саммит непременно пройдёт с полным успехом и поднимет на новую высоту деятельность нашей организации", - сказал глава КНР.

Он заверил, что КНР и Казахстан продолжат тесно взаимодействовать в международных делах, активизируясь в координации в рамках таких многосторонних структур, как ООН, ШОС, формат "Китай - Центральная Азия".

"Будем вместе претворять в жизнь инициативы по глобальному развитию, глобальной безопасности и глобальной цивилизации. Продвигать равноправную и упорядоченную многополярность мира, общедоступную и инклюзивную экономическую глобализацию. Вместе защищать общие интересы наших стран и всего развивающегося мира", - отметил Си Цзиньпин.

Председатель КНР добавил, что Китай поддерживает вступление Казахстана в БРИКС, поддерживает Казахстан, как одну из средних держав мира.