Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, президенту России Владимиру Путину и президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву послания с соболезнованиями в связи с гибелью людей при крушении самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CCTV+.

Китайский лидер выразил глубокое сожаление, узнав о трагической катастрофе пассажирского самолета, принадлежащего авиакомпании Azerbaijan Airlines, в результате которой погибло большое количество людей.

От имени китайского правительства и народа Си Цзиньпин выразил глубокую скорбь по погибшим. Кроме того, он выразил глубочайшие соболезнования их семьям и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

25 декабря на территории Казахстана разбился пассажирский авиалайнер Embraer 190, выполнявший рейс J2-8243 Баку-Грозный.