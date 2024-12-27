  • 27 Декабря, 01:58
  • BAIGENEWS

Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Актау

Он направил телеграммы президентам Азербайджана, России и Казахстана.

Сегодня, 01:13
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 01:13
Сегодня, 01:13
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Фото: МЧС РК

Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, президенту России Владимиру Путину и президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву послания с соболезнованиями в связи с гибелью людей при крушении самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CCTV+.

Китайский лидер выразил глубокое сожаление, узнав о трагической катастрофе пассажирского самолета, принадлежащего авиакомпании Azerbaijan Airlines, в результате которой погибло большое количество людей.

От имени китайского правительства и народа Си Цзиньпин выразил глубокую скорбь по погибшим. Кроме того, он выразил глубочайшие соболезнования их семьям и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

25 декабря на территории Казахстана разбился пассажирский авиалайнер Embraer 190, выполнявший рейс J2-8243 Баку-Грозный.

38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев.

Согласно данным авиакомпании Azerbaijan Airlines, на борту находилось 67 человек, включая пять членов экипажа. Среди пассажиров: шесть граждан Казахстана, 42 граждан Азербайджана, три гражданина Кыргызстана, 16 граждан России. Все члены экипажа — граждане Азербайджана.

Президент Казахстана выразил соболезнования главе Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Спасатели поделились видео с места трагедии. В Сети также появились кадры из салона падающего самолёта.

В Азербайджане объявлен траур. Казахстанцы несут цветы к посольству Азербайджана в Астане.

В авиакомпании, которой принадлежал самолёт, выразили соболезнования семьям погибших.

Правительственная комиссия начала работу на месте крушения самолёта в Актау. В городе отменили зажжение огней на новогодней ёлке.

Казахстанцы сдают кровь для пострадавших. 

Премьер-министр РК Олжас Бектенов посетил посольство Азербайджана в Астане и оставил запись в Книге соболезнований.

На месте крушения самолёта в Актау найдены два бортовых самописца.

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