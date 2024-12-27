Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Актау
Он направил телеграммы президентам Азербайджана, России и Казахстана.
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Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, президенту России Владимиру Путину и президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву послания с соболезнованиями в связи с гибелью людей при крушении самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CCTV+.
Китайский лидер выразил глубокое сожаление, узнав о трагической катастрофе пассажирского самолета, принадлежащего авиакомпании Azerbaijan Airlines, в результате которой погибло большое количество людей.
От имени китайского правительства и народа Си Цзиньпин выразил глубокую скорбь по погибшим. Кроме того, он выразил глубочайшие соболезнования их семьям и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
25 декабря на территории Казахстана разбился пассажирский авиалайнер Embraer 190, выполнявший рейс J2-8243 Баку-Грозный.
38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев.
Согласно данным авиакомпании Azerbaijan Airlines, на борту находилось 67 человек, включая пять членов экипажа. Среди пассажиров: шесть граждан Казахстана, 42 граждан Азербайджана, три гражданина Кыргызстана, 16 граждан России. Все члены экипажа — граждане Азербайджана.
Президент Казахстана выразил соболезнования главе Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Спасатели поделились видео с места трагедии. В Сети также появились кадры из салона падающего самолёта.
В Азербайджане объявлен траур. Казахстанцы несут цветы к посольству Азербайджана в Астане.
В авиакомпании, которой принадлежал самолёт, выразили соболезнования семьям погибших.
Правительственная комиссия начала работу на месте крушения самолёта в Актау. В городе отменили зажжение огней на новогодней ёлке.
Казахстанцы сдают кровь для пострадавших.
Премьер-министр РК Олжас Бектенов посетил посольство Азербайджана в Астане и оставил запись в Книге соболезнований.
На месте крушения самолёта в Актау найдены два бортовых самописца.
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