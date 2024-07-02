Си Цзиньпин вылетел из Пекина для участия в саммите ШОС
Сегодня, 10:09
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:09Сегодня, 10:09
89Фото: baigenews.kz
Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник утром специальным самолетом отбыл из Пекина для участия в 24-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Russian.News.Cn.
“Си Цзиньпин также совершит государственные визиты в Казахстан и Таджикистан по приглашениям президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона”, - пишет издание.
В зарубежной поездке Си Цзиньпина сопровождают член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, начальник Канцелярии ЦК КПК Цай Ци, член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел КНР Ван И и другие лица.
Самое читаемое
- На 100% повысится оклад у 3300 казахстанцев
- Какие улицы перекроют в Астане в дни саммита ШОС
- Пожар на Гидре: бизнесмен Данияр Абулгазин прокомментировал обвинения в поджоге
- Тела погибших в Кыргызстане казахстанских детей доставили спецбортом на родину
- "Обязательная маркировка": насколько подорожают лекарства в Казахстане?