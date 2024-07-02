Си Цзиньпин вылетел из Пекина для участия в саммите ШОС

Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник утром специальным самолетом отбыл из Пекина для участия в 24-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Russian.News.Cn.

“Си Цзиньпин также совершит государственные визиты в Казахстан и Таджикистан по приглашениям президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона”, - пишет издание.

В зарубежной поездке Си Цзиньпина сопровождают член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, начальник Канцелярии ЦК КПК Цай Ци, член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел КНР Ван И и другие лица.