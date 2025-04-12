Китай и Европейский союз должны вместе защищать принципы экономической глобализации и противостоять односторонним мерам давления, считает председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Пекине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

"Необходимо совместно отстаивать международную справедливость и защищать глобальные торговые правила. Противостоять одностороннему запугиванию нужно не только ради собственных интересов, но и ради поддержания международного порядка", — отметил китайский лидер.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин рассматривает ЕС как важного политического и экономического партнёра в условиях многополярного мира и открыт к укреплению двустороннего взаимодействия.

По словам председателя КНР, сотрудничество Китая и ЕС будет способствовать долгосрочной стабильности и развитию, а также поможет защищать суверенитет и территориальную целостность обеих сторон.

По данным китайской стороны, товарооборот между КНР и ЕС в 2024 году составил 785,82 млрд долларов, что превышает объём торговли с США ($688,28 млрд).

Напомним, с 10 апреля Вашингтон повысил пошлины на китайские товары до 145%.

Как сообщает агентство Синьхуа, в ответ Китай повысит тарифы на импорт товаров из США до 125%. Решение вступит в силу в субботу.

"Даже если США введут ещё более высокие тарифы, это не будет иметь экономического смысла и лишь войдёт в историю мировой экономики как анекдот", — заявили Комитете по таможенным пошлинам при Госсовете КНР.

По данным китайской стороны, при текущем уровне пошлин рынок страны уже не может принимать американскую продукцию. Однако в случае дальнейшего обострения торговой политики, Китай готов пойти на жёсткие контрмеры и "бороться до конца".